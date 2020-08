1









Lo spagnolo Isco è entrato nel mirino della Juve. "Serve lui per vincere la Champions" aveva detto Pirlo in un intervento a Sky Sport. E ora, Isco, può arrivare davvero. Per convincere il Real Madrid a cederlo però servono almeno 60/70 milioni di euro da mettere sul piatto, ai quali bisogna aggiungerne altri 7 netti d'ingaggio per il centrocampista. Queste sono le cifre riportate da Tuttosport. La Juve sogna davvero Isco, Paratici vuole regalare un campione a Pirlo.