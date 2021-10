In visita a Buenos Aires, il presidente della Fifaha parlato in conferenza stampa, affrontando l'argomento: "La Coppa Intercontinentale ha scritto la storia del calcio, ma ora è molto più grande dell'Europa e del Sud America e io da presidente devo promuoverlo. Bisogna fare un vero Mondiale per Club, con la partecipazione di alcuni campioni nazionali e non solo quelli delle competizioni continentali". Infantino spiega meglio il concetto: "Perché non immaginare un torneo in cui sia presente il campione della Copa Libertadores, ma anche quello dell'Argentina, del Brasile o dall'Uruguay?", ha concluso.