Sean Sogliano, dirigente del Verona, ha commentato duramente quanto successo contro l'Inter e in particolare il gol decisivo di Frattesi: "I professionisti ci sono, sono qualificati e non possono mancare di rispetto. Sono molto deluso, è una mancanza di rispetto. Gli errori li accettiamo, li facciamo tutti, ma in una SALA VAR non si può fare questo errore. O è una mancanza di rispetto o c'è qualcosa che non so, sono in difficoltà a commentare. Non è giusto ciò che è successo oggi. I tifosi del Verona tornano a casa con un grande torto. Oggi è successa una cosa molto grave. Quello di oggi non è un errore, è una mancanza di rispetto. Così è troppo".