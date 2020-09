Dybala incedibile? Sì, a parola. Nei fatti... mica tanto. Motivo? Le trattative per il rinnovo vanno avanti da mesi - i colloqui sono iniziati prima del lockdown - ma la fumata bianca ancora non arriva. La firma sul prolungamento non c'è e, secondo il Corriere della Sera, se dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, da almeno tre zeri, la Juventus la prenderebbe in considerazione. La volontà del giocatore è quella di continuare con la Juventus e anche la società non vuole privarsene, ma una super offerta può mischiare tutte le carte.