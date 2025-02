Cos'ha detto Thiago Motta a Dusan Vlahovic prima di entrare

Getty Images

Così Thiagoha svelato a DAZN un retroscena su"Eravamo sul pareggio e quando ho chiamato Dusan abbiamo fatto gol. Yildiz stava andando molto bene sì, ma alla fine ho comunque preferito togliere lui. Volevamo un uomo più centrale e più in area, Dusan è entrato e ha dato una mano con tutto il suo lavoro, non solo con il gol - ha spiegato Motta nel post -. Gli ho detto 'Fai gol sicuro', lui era convinto, vedevo la sua faccia, vedevo anche un pizzico di rabbia dentro per la situazione in cui siamo e non vorremmo essere".