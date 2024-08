Il concetto di "squad cost ratio"



La strategia di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta



Obiettivi finanziari e piano di risanamento

Laè attualmente impegnata in una fase cruciale del suo progetto tecnico e finanziario, che vede al centro delle strategie la gestione oculata degli esuberi e la definizione di una nuova struttura di spesa. Questa fase è strettamente legata al concetto di "", un indicatore fondamentale per il club bianconero.Il "" rappresenta il rapporto tra il costo della rosa e il fatturato lordo del club. Per rispettare le regole di sostenibilità finanziaria imposte dall'UEFA e perseguire gli obiettivi del piano di risanamento, la Juventus ha fissato un obiettivo ambizioso: mantenere questo rapporto al di sotto del 70%. In altre parole, se il fatturato del club raggiunge i 100 milioni di euro, non si dovrebbero superare i 70 milioni di euro in spese per stipendi della prima squadra, staff tecnico, ammortamenti dei cartellini e commissioni degli agenti.Questo obiettivo è diventato il fulcro della strategia elaborata da Cristianoe portata avanti dal tecnico. La gestione degli esuberi, come nel caso di Federico Chiesa e altri giocatori non inseriti nei piani futuri, è una parte essenziale di questa strategia. La Juventus è decisa a ridurre i costi operativi per rimanere all’interno dei limiti del "squad cost ratio," con l’obiettivo di produrre utili e sostenere un piano di risanamento economico ambizioso.La sostenibilità economica è cruciale per il club torinese. RLa Juventus punta a generare cassa e ridurre il debito entro il 2026-27, attraverso un bilancio sano e una gestione efficace delle risorse.La decisione di mantenere un rigido controllo sui costi e gestire gli esuberi con severità riflette un impegno verso una gestione finanziaria responsabile e sostenibile. La Juventus, sotto la guida di Giuntoli e Motta, sta lavorando per raggiungere questi obiettivi e garantire un futuro solido e prospero per il club, sia sul campo che fuori.