L'EPPP (Elite Player Performance Plan) è un progetto introdotto nel 2012 dalla Premier League con l’obiettivo di rivoluzionare la formazione e lo sviluppo dei giovani calciatori in Inghilterra. Ideato per aumentare la qualità tecnica e tattica dei talenti locali, il piano ha ridisegnato il funzionamento dei settori giovanili dei club professionistici, introducendo una classificazione in quattro categorie accademiche (da 1 a 4), basata su infrastrutture, staff e standard formativi.Uno degli architetti principali dell’EPPP è stato Damien Comolli, dirigente calcistico francese con un passato al Tottenham, Liverpool e Saint-Étienne. Durante il suo periodo al Liverpool, Comolli ha collaborato direttamente con la Premier League alla definizione e all’implementazione del piano. La sua visione, fortemente orientata ai dati e alla metodologia scientifica nello scouting e nella preparazione atletica, ha contribuito a rendere l’EPPP un modello di riferimento in Europa.

Comolli ha promosso un approccio centralizzato e meritocratico, mirato a premiare i club capaci di investire in modo efficace nella crescita dei giovani. Grazie anche alla sua influenza, l’EPPP ha avuto un impatto significativo nel far emergere una nuova generazione di calciatori inglesi più preparati e competitivi a livello internazionale.