Cos'è la lista B della Uefa?

Un giocatore può essere inserito nella Lista B della UEFA se è nato dal 1° gennaio 2003 in poi e ha giocato ininterrottamente per il club per almeno due anni dal suo 15° compleanno. In alternativa, deve aver accumulato tre anni consecutivi con un massimo di un anno in prestito a un club della stessa federazione. I sedicenni possono essere inclusi se tesserati nei due anni precedenti senza interruzioni. Ogni club deve avere almeno due portieri nella Lista A e tre in totale. La Lista B può includere giocatori illimitati, ma va presentata entro la mezzanotte prima della partita.