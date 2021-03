Mourinho fuori dall'Europa League e i tifosi Juve hanno un motivo per sorridere. Non solo: sul web ha iniziato a circolare anche l'immagine di Giorgio Chiellini, che dopo la famosa rimonta del 2018 con gli Spurs, punzecchiò gli inglesi proprio sulle delusioni storiche: "Siamo stati squadra dall’inizio alla fine e la qualificazione alla fine è meritata. Il Tottenham è una grande squadra, poteva anche vincere, ma a loro manca quella scintilla che ti serve per vincere queste sfide. Noi abbiamo sfruttato la nostra esperienza". L'immagine di Chiello divenne virale ai tempi e torna - ciclicamente - dopo ogni brutta figura del Tottenham in Champions o Europa League.