Allegri, nella discussione con l'arbitro Massa post Genoa-Juve, ha ripetuto esattamente la stessa tesi esposta poi in sala stampa davanti ai giornalisti. E cioè: “Il var non è oggettivo ma soggettivo!” Che vuol dire: viene interpretato dall’uomo e quindi cambia a seconda della sua sensibilità. Non è complicato immaginare come Massa, scrive il Corriere dello Sport, si sia difeso utilizzando la stessa tecnica usata da recenti difensori dell’operato della classe arbitrale. Come rispondono costoro? Così:La replica di Allegri, a pensarci bene, dev’essere stata identica a quella ascoltata in qualche trasmissione sportiva: “Questo lo dici te!”. E qui, probabilmente, il confronto si è interrotto bruscamente.