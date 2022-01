Il sostituto non c'è ancora, allora Morata non può essere liberato dalla Juve. Ma perché? Due nodi e una mossa, in carico ai bianconeri. Come scrive il Corriere dello Sport: "ad Allegri resta il compito di tenerlo sulla corda, facendo in modo che resti focalizzato sul campo, soprattutto ora che i bianconeri si apprestano a vivere un periodo chiave per tutta la stagione come quello in programma già a gennaio. Trattenere un giocatore demotivato potrebbe trasformarsi in un boomerang, rischio comunque messo in preventivo da tempo alla Continassa considerando la decisione presa di non riscattare lo spagnolo dall'Atletico per quei 35 milioni previsti dall'accordo originario, rimandando nella migliore delle ipotesi per Alvaro la questione a fine stagione. Il Barcellona e Xavi continuano il proprio forcing, provando a liberarsi nel frattempo di quegli ingaggi monstre che bloccherebbero comunque il tesseramento di Morata come insegnano i casi Dani Alves o Ferran Torres: quello su Morata è riuscito, quello sulla Juve ancora no, aver bocciato per vari motivi Memphis Depay complica il tutto".