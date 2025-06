Cosa succede tra Milan, Vlahovic e Allegri

2025 Getty Images

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il primo nome suggerito da Massimiliano Allegri al nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è proprio quello del centravanti serbo, che il tecnico ha già allenato in bianconero.La situazione contrattuale di Vlahovic è delicata: il suo attuale accordo con la Juve scade il 30 giugno 2026, ma le trattative per un rinnovo non sono mai realmente partite. L’attaccante guadagnerà 12 milioni di euro netti nella prossima stagione, una cifra importante per le casse della società, che sta valutando la possibilità di una cessione, magari a cifre più contenute rispetto al passato.

Vlahovic volerà con la squadra negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club, ma nel frattempo da quattro giorni sono in corso contatti tra Juventus e Milan per valutare i margini dell’operazione. A fare la differenza saranno le richieste economiche dell’ex Fiorentina, sia in termini di stipendio che di costi complessivi. Allegri spera di ritrovarlo a Milano, ma servirà un accordo che accontenti tutte le parti in gioco.