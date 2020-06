Trattativa in stand by tra Juventus e Barcellona. Per quanto riguarda lo scambio tra Arthur e Pjanic è tutto fermo, come riporta Sky Sport. La Juve è stata chiara: senza il brasiliano non si fa nulla. Il centrocampista brasiliano però non vuole lasciare la Spagna e con la sua volontà ha bloccato ogni tipo di trattativa tra i due club. Il Barça ha provato a mettere sul piatto altri giocatori ai quali la Juve non è interessata (da Semedo a Rakitic), la "provocazione" bianconera era stata quella di chiedere Ansu Fati che però è un intoccabile.