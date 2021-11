L'auspicio è che l'vinca lunedì contro l'Irlanda del Nord, mantenendo anche il vantaggio della differenza reti rispetto alla Svizzera. Ma cosa succederebbe se invece gli azzurri dovesseroLo scenario sarebbe quello deirispetto all'ultima volta. Non più una sfida andata e ritorno, come contro la Svezia.Ai playoff, infatti, si qualificano le 10 seconde dei girono, più le due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di Nations League, che non si siano già qualificate ai Mondiali, né agli spareggi come seconde.che verranno assegnati mediante semifinali e finali in gara secca. Per qualificarsi, insomma, bisognerà vincere altre due partite. Il sorteggio si terrà: determinerà gli accoppiamenti e le migliori sei che giocheranno la semifinale in casa. In più, verrà stabilito anche chi, tra le vincenti, giocherà la propria finale in casa.Tra le possibili avversarie ci sono anche grandi squadre. Al momento, l'unica nazionale certa di andare ai playoff come seconda è la Scozia. Guardando agli altri gironi, ci saranno una tra Portogallo e Serbia; una tra Spagna e Svezia; una tra Francia, Ucraina, Finlandia e Bosnia; una tra Belgio, Repubblica Ceca e Galles; una tra Olanda, Norvegia, Turchia e Montenegro; una tra Russia e Croazia; una tra Inghilterra e Polonia; una tra Macedonia, Romania e Armenia; più Austria e Galles, al momento le migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di Uefa Nations League. E, naturalmente, una tra Italia e Svizzera. Le partite si giocheranno