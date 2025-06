Cosa succede se Juventus e Manchester City arrivano prime a pari punti nel girone: criteri e regolamento

AFP via Getty Images

si affronteranno, giovedì 26 giugno ad Orlando, nell'ultima giornata della fase a gironi del. Le due squadre, già qualificate per gli ottavi di finale, si contenderanno il primo posto nel girone G. Chi riuscirà ad ottenerlo affronterà la seconda del girone H negli ottavi di finale del Mondiale per Club.Esiste però la possibilità che, in caso di pareggio, Juventus e City chiudano il girone prime a pari merito con 7 punti a testa. In quel caso, chi vincerebbe il raggruppamento G? Di seguito ecco cosa prevede il regolamento.

Cosa succede con Juve e City prime a pari punti

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre il primo criterio da seguire al Mondiale per Club è quello degli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e il maggior numero di goal segnati negli scontri diretti.Qualora Juventus e Manchester City dovessero pareggiare chiuderebbero entrambe a sette punti, quindi si andrebbe a guardare la differenza reti generale che, in caso di pareggio, sarebbe in perfetta parità. La Juve, però, ha segnato un goal in più (9 a 8) ecco perché, in caso di pareggio sarebbe proprio la formazione bianconera a strappare il primo posto.