Cosa succede se due o più squadre arrivano al quarto posto a pari punti?

Getty Images

A otto giornate dal termine del campionato di Serie A si infiamma la lotta per il quarto posto che vale l'accesso diretto alla Champions League. In questo momento, l'ultima piazza utile per accedere al tabellone principale della Coppa dei Campioni è occupata dal Bologna, con 58 punti, ma alle spalle dei rossoblù è bagarre totale con tante inseguitrici che puntano ad avvicinarsi. La Juventus ha 55 punti, Roma, Lazio e Fiorentina 52, mentre il Milan è leggermente più staccato a quota 48. Sei squadre in un fazzoletto di otto punti e tanti scontri diretti da qui a fine stagione che potrebbero stravolgere il finale di stagione.

La lotta al quarto posto: la classifica

4° Bologna (56 punti, 30 partite giocate)

5° Juventus (55 punti, 30 partite giocate)

6° Roma (52 punti, 30 partite giocate)

7° Lazio (52 punti, 30 partite giocate)

8° Fiorentina (52 punti, 31 partite giocate)

9° Milan (48 punti, 31 partite giocate)

Cosa succede se due o più squadre arrivano quarte a pari punti

Se a fine a campionato due squadre arrivassero a pari punti al 4° posto, per stabilire chi andrà in Champions verrà considerato il fattore degli scontri diretti. In caso di ulteriore parità gli altri criteri saranno: differenza reti nello scontro diretto, differenza reti totale, numero di goal segnati e sorteggio. In caso di più di due squadre a pari punti al quarto posto si guarderà la classifica avulsa con i risultati negli scontri diretti tra le tre squadre coinvolte.