Ecco in sintesi quali sono le possibilità di risoluzione, qualora la richiesta del Coni di fermare lo sport venisse formalizzata dal governo . Premesso che la Figc dovrà innanzitutto rimettere mano al regolamento, che non prevede nulla in caso di chiusura anticipata del campionato, ecco le tre ipotesi: la, è lo slittamento degli, così da permettere alle squadre di recuperare in estate quanto manca del campionato. Infine, ci sarebbe anche la possibilità di compressare quel che resta da giocare in un tour de force di una partita ogni due giorni, ma si tratterebbe di un compromesso difficilmente accettabile dalle società.