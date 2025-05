Cosa succede se Antonio Conte resta al Napoli?

Getty Images

Come anticipato nei giorni scorsi, il weekend — e in particolare la giornata di venerdì — sarà decisivo per il futuro di Antonio Conte . L’allenatore salentino, al centro del pressing del, dovrebbe finalmente sciogliere le riserve e comunicare la sua decisione definitiva.Tutti gli occhi e le orecchie del calcio italiano sono puntati su di lui, con una spettatrice particolarmente interessata: la. Il club bianconero, infatti, non ha mai smesso di sperare in un ritorno di Conte a Torino, e resta alla finestra, pronta ad approfittare di un’eventuale rottura tra il tecnico e De Laurentiis.

Conte Napoli, aumenta la fiducia

Allenatore Juve, chi può essere?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tutte fonti autorevoli e ben informate, il Napoli si mostra sempre più fiducioso. Oggi si è infatti tenuto un nuovo incontro tra il presidente partenopeo e Conte, al termine del quale sarebbe emersa una rinnovata sintonia. De Laurentiis ha ribadito al tecnico l'importanza del progetto e la volontà di costruire attorno a lui una squadra competitiva. Le sensazioni sono positive e trapela ottimismo: la permanenza di Conte, che inizialmente sembrava in bilico, ora appare una possibilità concreta.E la Juventus? In caso di risposta positiva dial Napoli, i bianconeri dovranno necessariamente virare su altre opzioni. Resiste, seppur con poca forza, la candidatura di Igor, che guiderà la squadra al prossimo Mondiale per Club, ma il suo futuro appare incerto. Più concreta l’idea di Roberto, che potrebbe contare sull’appoggio di Giorgio, con cui ha condiviso anni importanti in Nazionale. Da non sottovalutare, tra gli altri, il profilo di. Va verso la Roma, ma l'eventuale richiamo bianconero non resterebbe inascoltato.Tuttavia, l’arrivo di Damien— ex presidente del Tolosa e nuovo dirigente bianconero — potrebbe cambiare tutto. L’ipotesi di un nome straniero, magari inatteso, non è da escludere. La Juventus resta in attesa, ma sa che tutto dipenderà dalla risposta che Antonio Conte darà al Napoli nelle prossime ore.