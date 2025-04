Cosa succede quando la Juventus incontra l'ultima in classifica

Getty Images

La Juventus ha un ottimo bilancio recente contro le squadre che occupano l’ultimo posto in classifica al momento della sfida: i bianconeri hanno infatti perso solo una delle ultime 16 partite in Serie A giocate contro la squadra fanalino di coda a inizio giornata, collezionando 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.Un dato che conferma la solidità della Juventus quando si tratta di affrontare formazioni in difficoltà, ma che nasconde una nota curiosa e non da poco: l’unico ko è arrivato proprio contro il Monza, avversario del prossimo turno. Era il 18 settembre 2022, quando i brianzoli conquistarono uno storico successo per 1-0 tra le mura amiche, grazie a un gol firmato da Gytkjaer. Una sconfitta che all’epoca fece molto rumore e che rappresenta ancora oggi un monito importante per la squadra bianconera.

A maggior ragione ora, con il Monza che torna ad affrontare la Juventus in una fase delicata per entrambe le squadre. Numeri alla mano, il passato suggerisce fiducia. Ma il precedente col Monza invita alla massima attenzione.