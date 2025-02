AFP via Getty Images

Cosa succede in caso di parità

La Juventus dovrà superare il PSV se vorrà dare continuità al proprio percorso europeo e raggiungere gli ottavi di Champions, traguardo che manca dalla stagione 2021/22, quando i bianconeri vennero poi estromessi dal Villarreal. Contro gli olandesi, dunque, andranno in scena due partite inevitabilmente decisive che potrebbero cambiare volto e copione della stagione zebrata.Se al termine dei 180 minuti, Juventus e PSV dovessero trovarsi in situazione di perfetta parità, le due squadra procederanno con la disputa dei tempi supplementari e, eventualmente, dei calci di rigore. Anche nella nuova Champions, infatti, non è più prevista la regola dei goal in trasferta.