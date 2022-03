La scadenza di contratto si sta avvicinando, una decisione dovrà prenderla. Sembra sempre più lontano da Manchester, per lui la Juve è pronta a fare uno strappo alla regola in termini di ingaggio, ma il Psg (e non solo) è pronto a presentare un'offerta difficilmente pareggiabile. In sintesi, dipende da lui: se vuole davvero la Juve dovrà dimostrarlo. Questa la situazione di Paul Pogba sul mercato in vista dell'estate.