Cosa succede con Osimhen quando scade il termine per il pagamento della clausola?

22 minuti fa



Dieci giorni al quindici luglio. Dieci giorni alla data di scadenza del pagamento della clausola per portare via Victor Osimhen. Ricordiamolo, clausola valida soltanto per l'estero, non per l'Italia, quindi la Juventus non potrebbe versare quella cifra anche se continua a corteggiare il centravanti nigeriano.



Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, qualora si arrivasse alla data di scadenza della clausola del contratto di Victor il giocatore inizierebbe la preparazione estiva a Dimaro, agli ordini del tecnico salentino Antonio Conte, anche se tra i due i rapporti non sembrano essere rosei.