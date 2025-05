Cosa succede con Jurgen Klopp

Le voci che vedevano Jürgen Klopp come prossimo allenatore della Roma vengono smentite in modo netto. A spegnere le indiscrezioni ci ha pensato direttamente Mark Kosicke, agente del tecnico tedesco, intervenuto ai microfoni di WinWinAllSports: “Le voci su Klopp alla Roma non sono vere”.Klopp, che compirà 58 anni il 16 giugno, ha lasciato il Liverpool al termine della scorsa stagione e attualmente ricopre il ruolo di Head of Global Soccer per il gruppo Red Bull, supervisionando club come Lipsia, Salisburgo, New York Red Bulls, Omiya Ardija e Bragantino.Nonostante questo incarico, secondo La Stampa, l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool avrebbe dato il suo sì alla Roma domenica 18 maggio, alle 22:57. Il quotidiano torinese ipotizza un indizio social in un video pubblicato dai Friedkin, dove appaiono simboli di Roma le cui iniziali compongono il cognome “Klopp”: Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro, Pantheon.

Nel frattempo, La Stampa avanza anche i primi nomi per il mercato giallorosso. La Roma punterebbe su sei nuovi innesti: tre titolari – un centrale difensivo dal campionato austriaco, un esterno destro e una prima punta (piace Lucca) – e tre riserve, tra cui Leoni del Parma e Prati del Cagliari (favorito però dal Torino). Attenzione anche al jolly difensivo Palestra, talento dell’Atalanta, e ai giovani della Primavera che saranno valutati nel ritiro.Per ora, però, Klopp alla Roma resta solo una suggestione smentita.