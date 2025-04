Cosa sta succedendo a Moise Kean

“ACF Fiorentina comunica che il calciatoreha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”. Con queste poche righe laaveva comunicato nei giorni scorsi la necessità, da parte dell’attaccante ex Juventus , di allontanarsi momentaneamente dalla squadra e recarsi a Parigi, dove risiede la famiglia. Sulla questione vige il massimo riserbo, ma l'assenza dell'azzurro classe 2000 sembra destinata a prolungarsi.

Cosa sta succedendo a Kean

Kean, infatti, non è ancora rientrato a Firenze e il club non ha posto vincoli temporali al permesso concesso al giocatore, che tornerà solo una volta sistemate le proprie questioni personali. Il che fa pensare che difficilmente sarà disponibile per la sfida di domenica, quando la Fiorentina affronterà l’Empoli in campionato.Il direttore generale Alessandro Ferrari ne ha parlato così ai microfoni di Sky: "Kean lo aspettiamo, abbiamo sempre affrontato queste cose come una famiglia. Ci sentiamo costantemente con lui, appena sarà possibile farà rientro, gli mandiamo un grande abbraccio".