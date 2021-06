NFT (non-fungible token). Cosa sono e perché la Juve è entrata in questo mondo? Ci aiuta l'edizione online di Repubblica. "Già nella definizione di NFT, "non fungible token", risiede la sua essenza: a differenza del denaro, l'esempio più lampante di "fungible token" visto che ogni banconota viene riprodotta su larga scala e con il medesimo valore, i token non fungibili sono simili a delle opere d'arte come concetto, uniche e irriproducibili senza perdere valore. Mentre le criptovalute sono fungibili, visto che un bitcoin è identico ad un altro per valore e per struttura, diverso è per gli NFT, che sono in tutto e per tutto pezzi unici. Unicità garantita dalle blockchain".