Cosa serve alla Juventus per il primo posto nel girone al Mondiale per Club

AFP via Getty Images



Juventus, cosa serve per il primo posto nel girone

Perchè nonostante i pari punti la Juventus è in vantaggio su Manchester City?

La Juventus è già qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club, tuttavia può giocarsi il primo posto nel Gruppo G, tutto dipenderà dalla sfida di giovedì sera alle ore 21 al Manchester City.La Juventus ha vinto due gare due due giocate, ha subito un solo goal ma il primo posto al momento non è certo. Tutto si deciderà nell'ultima sfida in programma giovedì sera.In questo momento Juventus e Manchester City sono a 6 punti entrambe nel girone, con due vittorie su due e con una differenza reti esattamente identica di +8.In caso di arrivo a pari punti tra due squadre il primo criterio da seguire al Mondiale per Club è quello degli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e il maggior numero di goal segnati negli scontri diretti.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

La Juventus è prima nel girone se...

Vince contro il Manchester City

​Pareggia contro il Manchester City



Juventus, la classifica al Mondiale per Club

Juventus: 6

Manchester City: 6

Wydad: 0

Al-Ain: 0

Qualora Juventus e Manchester City dovessero pareggiare chiuderebbero entrambe a sette punti. Si guarderebbe in quel caso la differenza reti generale che sarebbe in parità. La Juventus però ha segnato un goal in più, ecco perchè alla Vecchia Signora basterebbe non perdere per assicurarsi il primo posto nel girone.Due risultati su tre quindi per la squadra allenata da Igor Tudor.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui