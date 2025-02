Cosa serve alla Juventus per andare agli ottavi di Champions League? Due risultati a disposizione

AFP via Getty Images

Cosa serve alla Juventus per andare agli ottavi

Vince in casa del PSV

Pareggia in casa del PSV

Il 2-1 con il quale la Juventus ha piegato il PSV all'Allianz Stadium rappresenta un passo davvero molto importante in vista della gara di ritorno che si giocherà tra una settimana al Philips Stadium di Eindhoven, ovvero il palcoscenico sul quale i bianconeri cercheranno di staccare il pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale. Vietato sbagliare, dunque, il 19 febbraio quando ci si giocherà la qualificazione.La Juventus per accedere agli ottavi di finale di Champions League avrà a disposizione due risultati su tre, ovvero la vittoria o il pareggio. Con uno di questi due risultati, Madama sarebbe certa di volare agli ottavi. In caso di sconfitta di misura, invece, si procederebbe con la disputa dei tempi supplementari, mentre se il PSV dovesse vincere con due goal di scarto sarebbero proprio gli olandese ad andare avanti.