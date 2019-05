Cosa porta Ramsey alla Juve? A rispondere ci pensa Szczesny, che nell'intervista di ieri alla Gazzetta dello Sport ha spiegato: "Non l’ho convinto, però gli ho parlato un paio di volte rispondendo ai suoi dubbi. Gli ho detto che per me era una scelta abbastanza chiara: quando ti vuole la Juve, tu vieni alla Juve. Alla fine lo ha fatto, quindi è il segnale che è un ragazzo che mi ascolta. Può dare tanta qualità, è bravo nel fare parecchi inserimenti, nel segnare e nel fornire assist. Sono convinto che quando sta bene sia uno dei più forti a centrocampo. Ci darà una grossa mano. Per me può fare anche il terzino destro perché è uno che sa difendere bene".