Happy #LunarNewYear pic.twitter.com/wQ4jSOBK8g — JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2021

Domani 12 febbraio si festeggia il capodanno cinese. Per l'occasione, la Juventus ha preparato e diffuso attraverso i propri social un emozionante cortometraggio che ha rappresentato l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi e appassionati cinesi. Non manca anche il riferimento alle vicende d'attualità: tra le comparse diversi campioni bianconeri: "Ovunque siate, Con chiunque siate, Sappiate che siamo con voi per festeggiare insieme un nuovo anno. Happy #LunarNewYear".