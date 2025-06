2024 Getty Images

Negli scorsi giorni è stato presentato in conferenza stampa all'Allianz Stadium il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli. ( QUI la conferenza stampa integrale ). Un passaggio però che ha suscitato curiosità è quello su Dusan Vlahovic il cui futuro ora potrebbe cambiare. Queste le sue parole:Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni.