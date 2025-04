Mondadori Portfolio via Getty Images

Cosa ne pensa Adani della Juventus di Tudor? Le parole

un' ora fa

1

A "Viva El Futbol" Lele Adani come di consueto è tornato a parlare. Questa volta ha commentato la Juventus sotto la guida del nuovo tecnico Igor Tudor. Queste le sue parole:



ADANI SU TUDOR- "La proposta calcistica non c’è stata ma la Juventus ha resistito senza soffrire ed è andata a cercare il secondo gol che meritava. La connessione di Tudor col lavoro, con l’ambiente e coi giocatori lo deve per forza portare a un calcio in un certo tipo. Ma per Vlahovic, Nico Gonzalez e Koopmeiners son sempre prestazioni negative".