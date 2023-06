"Alla fine di ogni stagione facciamo il punto di com'è andata l'annata, nelle stagioni vincenti e in questa in cui non abbiamo alzato trofei. C'è sempre da vedere gli errori fatti. Fa parte del lavoro. A parte l'ultimo pezzetto di stagione, più anomalo che mai. Tra le difficoltà degli infortuni potevamo fare meglio. Fa parte del lavoro. L'anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore andando a migliorare quella di quest'anno", così Massimiliano Allegri in conferenza stampa su chi gli chiedeva cosa si rimproverasse sulla stagione.