Per arrivare al dunque, cosa manca davvero per chiudere l'arrivo dialla? I dettagli trae l'con lo statunitense che richiede non solo un accordo economico soddisfacente, ma anche garanzie su un ampio minutaggio. In sostanza, Wes vuole assicurarsi un ruolo significativo nella squadra, e non essere solo una pedina di scambio. Tuttavia, l'accordo sembra ormai vicino, con le parti pronte a concludere un'operazione vantaggiosa sia per la Juventus che per le casse dell'Aston Villa.