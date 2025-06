Cosa manca per David alla Juventus? Le ultime

AFP or licensors

Negli ultimi giorni ci sono state delle sterzate evidenti, segno delladi puntare su di lui.è stato individuato come nome per l'attacco bianconero, e il suo arrivo sembra mettere d'accordo tutte le aree del club bianconero. Ci sono già stati contatti fra Comolli e l'entourage del giocatore, che al momento è impegnato nella Gold Cup con il Canada.Dunque, cosa manca per chiudere la trattativa tra Juve e David? Al momento, come riporta Tuttosport, ci sarebbe già un accordo per l'ingaggioUna cifra senza dubbio importante, considerando che al momento - escluso- nessuno guadagna tanto.

Mancano però alcuni aspetti per definire l'operazione. Ci sono stati passi avanti, ma restano da sciogliere alcuni nodi come. La volontà di David, però, sembra essere chiara e sembra puntare verso Torino, motivo per cui secondo Tuttosport potrebbe essere lo stesso attaccante ad abbassare le pretese dell'entourage. I prossimi giorni, dunque, possono essere davvero decisivi.