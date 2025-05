Cosa manca alla Juventus? La risposta di Alessio Tacchinardi

Getty Images

Alessioè intervenuto sul canale YouTube de IlBianconero a TikiTacco come di consueto. Questo il suo commento su cosa manca alla Juventus:"Ormai è lampante che la Juventus non abbia spessore e leadership. Ora è finita, i giocatori che dovevano prendere in mano la squadra sono spariti. Poi leggo il post di Douglas Luiz, mi sembra tutto strano. Ogni tanto apro i social e vedo queste cose. Koopmeiners anche ha fatto un'annata sotto al normale e sono giocatori che per Giuntoli dovevano essere colonne portanti ma non lo sono state. Kalulu è un solidissimo, Gatti anche, Thuram un po'. Ma quando c'è pioggia o vento s sbanda e sbandando prendi goal ridicoli".