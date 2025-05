Cosa ha preparato oggi Igor Tudor

Getty Images

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della penultima giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno l’Udinese domenica 18 maggio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, in una gara cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League.Come riportato da Juventus.com, questa mattina la squadra si è ritrovata al Juventus Training Center per una nuova sessione di allenamento. Il gruppo ha svolto inizialmente lavoro di forza in palestra, per poi concentrarsi su esercitazioni tattiche in campo, sotto la guida attenta di Igor Tudor.La Juventus, reduce da una fase altalenante di risultati, è ancora in corsa per un posto tra le prime quattro e vuole chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Contro l’Udinese, già salva ma sempre insidiosa, servirà una prova di maturità e concretezza.

Il prossimo allenamento è in programma domani mattina, sempre al JTC, mentre la rifinitura si terrà sabato. Tudor sta valutando attentamente le condizioni della rosa per scegliere l’undici titolare. La sfida contro i friulani rappresenta un crocevia importante per il futuro europeo del club bianconero.