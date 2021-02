Tra quello di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, in casa Juve c'è un altro contratto che tiene in ansia tutti: si tratta di quello di Fabio Paratici, l'uomo mercato bianconero che ha il suo futuro legato ai risultati. Rinnova? Da capire, ancora. E dal suo futuro dipende anche tutto il progetto Juve. Arrivati a marzo ancora senza nessuna firma sul contratto, quello che filtra è il possibile addio di Paratici a fine stagione; per sostituirlo, la società starebbe pensando a una promozione di Federico Cherubini, almeno temporaneamente.