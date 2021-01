Il Milan è alle prese con i rinnovi di due giocatori che piacciono molto alla Juventus: Gigio Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è stato individuato dai bianconeri come eventuale post Szczesny, e Hakan Calhanoglu, pronto a svincolarsi a fine stagione se non troverà prima l'accordo per il prolungamento. A parlare dei loro contratti è stato il ds Massara a Dazn: "Siamo fiduciosi sui loro rinnovi, stiamo continuando un dialogo in maniera proficua con i loro agenti. Speriamo di avere buone notizia il prima possibile".