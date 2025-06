Cosa farà Viktor Bezhani alla Juventus

La Juventus è pronta ad accogliere una nuova figura chiave nella propria dirigenza: Viktor Bezhani. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’albanese è destinato a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo organigramma societario bianconero, andando a guidare l’area scouting del club. Un segnale chiaro della volontà della Juve di rafforzare la propria struttura tecnica in vista delle prossime stagioni.Bezhani è stato fortemente voluto da Damien Comolli, attuale dirigente con cui ha già collaborato ai tempi del Tolosa. Un rapporto professionale consolidato e basato su stima e fiducia reciproca, che ora si rinnova a Torino. La sua esperienza internazionale, unita a una profonda conoscenza dei mercati emergenti, sarà fondamentale per la Juventus in un momento in cui la strategia di mercato si sta spostando verso profili giovani, di talento e sostenibili dal punto di vista economico.

L’arrivo di Bezhani rientra in un più ampio processo di rinnovamento e riorganizzazione interna voluto dalla società, che punta a tornare ai vertici non solo in campo, ma anche nella gestione sportiva. Il suo incarico come capo scouting rappresenta un passo importante per aumentare la qualità e la profondità del lavoro di osservazione e selezione dei futuri talenti.