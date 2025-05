Cosa farà Massimiliano Allegri? Spunta una data

Massimiliano Allegri continua a essere tra i nomi in corsa per la panchina del Milan, ma la concorrenza è folta. Come riportato da calciomercato.com, il tecnico livornese deciderà il proprio futuro entro i prossimi 15-20 giorni. Il club rossonero, reduce da una stagione deludente, è chiamato a una scelta decisiva per rilanciarsi.Il Milan vuole ripartire con un progetto solido, ma sa di non poter sbagliare: "C’è da rinascere dalle ceneri, c’è da spazzare via le macerie e ricostruire quasi da zero", scrive il portale. Una rifondazione che passa anche e soprattutto dalla guida tecnica.

Allegri, che conosce bene l’ambiente rossonero, rappresenterebbe una scelta di esperienza e affidabilità. Tuttavia, non è l’unica opzione sul tavolo della dirigenza milanista, che valuta anche profili più giovani o con approcci tattici differenti. La decisione finale è attesa a breve.