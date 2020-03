Quelli che stiamo vivendo sono giorni di sofferenza ma anche di orgoglio. Dobbiamo fare sacrifici per aiutare i più deboli, le fasce vulnerabili che più di altre possono essere colpite dal virus. Andiamo in giro con mascherine e guanti di lattice, siamo chiusi in casa a meno che non si debba fare la spesa ma la sensazione è che il paese si stia unendo come nel 2006 quando la Nazionale di calcio divenne campione del Mondo. Questa sera Sky Sport ha mandato in onda proprio la finale di Berlino che si chiuse con il rigore decisivo di Fabio Grosso e il quarto titolo iridato in bacheca per gli azzurri. Forse l'ultimo grande momento di unità nazionale fino ad oggi.



COSA FANNO I CAMPIONI DEL MONDO - Ma cosa fanno oggi quei campioni del Mondo. Hanno smesso tutti di giocare. Tutti tranne uno. Gigi Buffon, portiere della Juve e ancora in attività nonostante i 42 che ha compiuto lo scorso 28 gennaio. In tanti sono rimasti nel mondo del calcio. Grosso, l'uomo di quella notte e di quel Mondiale, ha allenato la Juve Primavera e la sua ultima esperienza in panchina è stata al Brescia. Anche Fabio Cannavaro, Pallone d'Oro dopo il Mondiale, ha continuato la carriera in panchina. Alex Del Piero è opinionista tv mentre Francesco Totti è diventato agente di calciatori dopo la parentesi come dirigente della Roma.



