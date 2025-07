Cosa fa Modesto alla Juventus

Getty Images

Con l’avvio della nuova stagione fissato per il 24 luglio, la Juventus ha ufficializzato l’ingresso di Francois Modesto in un ruolo chiave richiesto espressamente da Igor Tudor. L’ex dirigente del Monza, ex calciatore con grande esperienza sul campo, avrà una funzione strategica nel nuovo assetto societario: sarà il collegamento diretto tra la squadra e la dirigenza, una figura assente lo scorso anno e la cui mancanza si è fatta sentire in modo negativo.Modesto opererà come ponte tra i vari reparti del club, dagli staff tecnici a quelli medici, passando per il settore giovanile. Il suo obiettivo sarà quello di prevenire corti circuiti comunicativi, mantenere l’equilibrio interno e garantire il corretto flusso di informazioni tra campo e uffici.

Particolare attenzione sarà riservata alla gestione del gruppo squadra: Modesto sarà vicino ai giocatori, pronto a intercettare tensioni, risolvere problemi e rafforzare la coesione interna. Non si occuperà di mercato, se non marginalmente nell’ambito dello scouting, e riporterà direttamente a Damien Comolli.Il suo ingresso è parte di un progetto più ampio: la squadra dirigenziale bianconera verrà completata nei prossimi mesi, una volta chiuso il mercato estivo.