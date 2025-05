Cosa disse Antonio Conte a Belve e i riferimenti alla Juventus

Getty Images

Le parole di Antonioa Belve, nell'intervista dell'ottobre del 2023:ADDIO ALLA JUVE - Devo sentire stimoli, deve avere stimoli. Addio più sofferto? Quello per cui mi sono pentito è quello alla Juventus, dopo 3 anni. Per le piccole cose vedi grandi problemi.LA JUVE - È sempre stata vista come la squadra da battere e da odiare. Giocare per la Juve non è da tutti, hai tutta Italia contro.ARRIVO ALLA JUVE - In quel momento mi sembrava tutto più grande di me. Davo del voi, era una cosa di grande rispetto. Il primo anno questo timore forse l’ho pagato a livello di prestazioni. Per non tornare da sconfitto ho tirato fuori unghie e denti affilati per rimanere alla Juve.

DITO MEDIO AD AGNELLI - Gli ho mostrato il dito medio, è stata una reazione ad una situazione in cui mi si era mancato di rispetto ed educazione. Non mi sono pentito perché non ho sentito pentimento dalla parte opposta. Poi ci siamo chiariti.QUANDO SE NE VA - Quando decido di cambiare è che mi rendo conto di aver dato tutto e le energie sono finite. Se mi si chiede di prendere un giocatore io dico la mia.