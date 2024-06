Ilaziendale è un documento all'interno del quale sono contenute una serie di regole sociali e morali redatte dall’azienda e alle quali tutti i membri della società in questione devono attenersi.Il codice etico evidenzia le responsabilità cui devono attenersi i comportamenti individuali di coloro che operano nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, quindi non soltanto dirigenti, quadri e dipendenti ma anche stakeholders.Anche ladispone di un suo codice etico che può essere consultato direttamente accedendo al sito ufficiale del club bianconero. Di seguito il link utile per prendere visione del codice etico redatto dalla Juventus.