Il futuro di Gonzalo Higuain è una questione personale. A spiegarlo è Sky Sport, secondo il quale la volontà della Juve non è quella di tenerlo e soprattutto di rinnovargli il contratto. Il giocatore ha ancora stimoli per fare bene e può lasciare i bianconeri. Il contratto dell'argentino scade nel 2021, se qualche club è interessato a prenderlo subito serviranno almeno 10 milioni l'anno per l'ingaggio di Higuain e 18 per il cartellino. Sull'attaccante è sempre vigile il River Plate, che dovrà superare la concorrenza di club dalla MLS - dove gioca il fratello Federico, e dalla Premier League.