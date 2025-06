Cosa ci dicono le immagini di Igor Tudor

Getty Images

Il viaggio della Juventus da Torino agli Stati Uniti ha regalato non solo contenuti tecnici, ma anche tante immagini capaci di raccontare un clima nuovo all’interno del gruppo bianconero. Protagonista assoluto? Igor. L’allenatore croato appare scanzonato mentre si infila nei selfie della squadra in aereo, affettuoso cone altri compagni di viaggio. Momenti di leggerezza che parlano chiaro: tra squadra e mister c’è sintonia.Tra le tante immagini, una in particolare mostrain un faccia a faccia serio con Federico Gatti . Uno scambio che potrebbe aver toccato anche il tema del futuro del difensore., noto per la sua schiettezza, sembra aver instaurato un dialogo diretto e sincero con i suoi calciatori, anche sui temi più delicati.

Empatia ritrovata: il segreto del successo

Rinnovo Tudor, il ruolo del gruppo

Queste fotografie confermano ciò che diversi giocatori hanno dichiarato pubblicamente: Tudor ha ricostruito quel legame emotivo che si era incrinato nella gestione di Thiago Motta. Abbracci, sorrisi, confronti: segni di un gruppo unito, dove il tecnico ha saputo farsi rispettare e, soprattutto, voler bene.Anche grazie a questo lavoro sul piano umano, la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di Igor Tudor fino al 2027. Non solo risultati sul campo, ma una gestione del gruppo che ha colpito profondamente la dirigenza. Tudor, oggi più che mai, è l’uomo giusto per guidare la nuova era bianconera.