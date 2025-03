Cosa c'è dietro la mossa di Exor: Elkann e le voci sulla cessione della Juventus

POOL/AFP via Getty Images

Elkann non vuole vendere la Juventus

​Johnhadeciso di intervenire a sostegno della Juventus, iniettando immediatamente 15 milioni di euro nelle casse del club bianconero e dichiarandosi disponibile a coprire integralmente un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali fino a circa 110 milioni di euro. Questa mossa, ufficializzata ieri,Elkann ha sottolineato: "Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juventus in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni. Mancano 9 partite alla fine del campionato: tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori, devono sentire la responsabilità di essere della Juve e dare il massimo".​Nella sua lettera agli azionisti di Exor, Elkann non aveva menzionato la Juventus, un'assenza che aveva destato attenzione, soprattutto considerando che l'anno precedente aveva elogiato Giuntoli. Tuttavia, questa recente operazione patrimoniale indica chiaramente che Exor non ha intenzione di vendere la Juventus., di cui 573 milioni provenienti da Exor.Nonostante il piano triennale 2024-27 non prevedesse ulteriori apporti di capitale, le circostanze attuali hanno reso necessario un intervento immediato per mantenere la stabilità finanziaria del club e preservare il potere negoziale in vista del calciomercato. L'obiettivo rimane quello di raggiungere l'utile nel 2026-27, rendendo fondamentale la qualificazione continua alla Champions League.