Cosa cambia adesso per la Juventus? Le 'nuove' scelte di Motta, che non rinnega se stesso

Cosa cambia adesso per la Juventus



Da qui in avanti

Non c’è alternativa, né una via diversa: l’unica scelta possibile per la Juventus è tornare subito in campo e farlo per vincere.Se questa sarà reversibile o meno, lo dirà il tempo e lo confermeranno le decisioni del board. Thiago Motta, dal canto suo, difende il proprio operato, sia attraverso le scelte iniziali che con quelle adottate a gara in corso."Ogni giorno faccio autocritica, non ho bisogno della sconfitta", ha dichiarato in conferenza.Due punti chiave emergono da queste parole: il primo, la volontà di procedere senza deviazioni, mantenendo fede alle proprie idee. Il secondo, la convinzione che la direzione intrapresa sia corretta, nonostante le difficoltà evidenti sul campo.Per questo motivo, almeno per ora, non sembra profilarsi alcun cambiamento radicale.Thiago Motta non è tipo da stravolgere tutto: il suo obiettivo è portare a casa la prossima vittoria, senza ‘se’ e senza ‘ma’, consapevole che una nuova striscia positiva metterebbe a tacere ogni dubbio.Eppure, possibile che non si sia interrogato sugli errori commessi? I cambi non hanno inciso, non hanno dato nulla di concreto. L’allenatore è convinto di aver preso decisioni ponderate, ma allo stesso tempo si sente tradito da chi è subentrato, forse più concentrato sul minutaggio che sulla qualità del proprio contributo.Da ora in poi, con meno partite da gestire,L’obiettivo è chiaro: raggiungere i 70 punti e consolidare il quarto posto. Il calendario lo permette, il momento lo richiede. Kalulu resta l’attesa più grande: il suo rientro, insieme al miglior stato di forma di Cambiaso, potrebbe dare nuova solidità alla difesa. In avanti, le gerarchie sembrano definite: Vlahovic torna protagonista, Kolo Muani è una certezza. Sugli esterni, Nico Gonzalez deve alzare il livello, mentre Conceição resta la variabile imprevedibile. E Yildiz? Il grande interrogativo: vedremo.