di Cristiano Corbo

Tempo al tempo, ma a passo spedito. Dopo aver lasciato la Juventus portandosi dietro un bel po' di rabbia, Mario Mandzukic ha deciso che anche in Qatar il suo tempo è decisamente finito. Non ha stimoli, non ha ambizione. Vuole tornare a giocare e vuole farlo in un campionato che gli permetta di accendersi come ai vecchi tempi: non perché non voglia arrendersi al tempo che passa, ma perché semplicemente si sente ancora in grado di poter fare la differenza. PROGETTO - Telefonate aperte. Il numero è facilmente reperibile per chi opera nel mercato, e anche per questo Pasquale Foggia - ds del Benevento - un pensierino l'ha fatto. Dopo aver tentato Remy, dopo aver sondato Sturridge, i campani faranno certamente anche un tentativo per il croato ex Juve. Che sì, ritornerebbe volentieri in Italia, pure in una squadra destinata a lottare per la salvezza. Ma che allo stesso tempo aspetta l'evolversi del mercato, e magari una chiamata dalla Premier. L'ipotesi Inghilterra non è totalmente sfumata...