di Nicola Balice

Il giro d'Europa di Fabio Paratici prosegue senza sosta. Torino, Barcellona, Trieste: il suo sabato si è sviluppato così. Con quella tappa catalana programmata per incontrare i dirigenti del Barça e provare a capire come e se si possano intavolare delle operazioni last minute in questo finale di mercato. Con un'idea concreta già da proporre, sulla scia della nuova moda fatta di scambi con conguaglio. E altre di cui iniziare a parlare



RUGANI E MIRANDA – Da settimane la Juve è sulle tracce di Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo classe 2000 già nel giro della prima squadra di Ernesto Valverde. Lontana l'intesa, perché il Barcellona vorrebbe manterne il controllo futuro, con il Marsiglia sullo sfondo, L'idea proposta ieri ai dirigenti blaugrana però potrebbe cambiare le carte in tavola: provando a risolvere due problemi in un colpo solo, Paratici ha messo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani. Nel tentativo di programma un nuovo scambio con conguaglio in favore della Juve. E con Jean-Clair Todibo che fin qui non ha convinto molto a Barcellona, la proposta di Paratici è stata registrata in attesa di una risposta definitiva. Con i blaugrana che si aggiungono così alle possibili soluzioni per il futuro di Rugani, insieme a Roma e Monaco, mentre la coppia Sarri-Martusciello continua a tenerlo fuori dai giochi: zero minuti anche con la Triestina, come a Villar Perosa e con l'Atletico Madrid. GLI ALTRI – L'incontro è servito anche per fare il punto su altri fronti. A due settimane dal gong, la telenovela Neymar prosegue e coinvolge pure il Barcellona, mentre Coutinho ha ormai preso la direzione di Monaco di Baviera. Così la Juve ha ribadito la disponibilità per parlare di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala nel caso in cui il Barça avesse bisogno di rafforzare ugualmente il reparto d'attacco. Risposta tiepida ma porta non chiusa del tutto. E il giro d'Europa di Paratici può continuare.